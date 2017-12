Meligeni ganha 73 postos no ranking Finalista do Torneio de Acapulco no último final de semana, o tenista brasileiro Fernando Meligeni, deu um enorme salto no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. Meligeni subiu 73 posições e agora é o 33º do ranking. O sueco Thomas Johansson lidera a corrida, com 237 puntos. O russo Marat Safin e o checo Jiri Novak dividem a segunda colocação, com 148 pontos. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas a atual temporada - e as posições do brasileiros: .1. Thomas Johansson (SUE) 237 pontos .2. Marat Safin (RUS) 148 .... Jiri Novak (Rep. Ch) 148 .4. Nicolas Escudé (FRA) 112 .... Tim Henman (ING) 112 .6. Yunes el Aynaui (MAR) 109 .7. Tommy Haas (ALE) 107 .8. Roger Federer (SUI) 106 .9. Andy Roddick (EUA) 87 10. Greg Rusedski (ING) 84 Brasileiros 82. Andre Sá 15 93. Flavio Saretta 10 110 . Alexandre Simoni 7 132 . Julio Silva 4 156. Gustavo Kuerten 2 .... Daniel Marcos 2