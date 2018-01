Meligeni ganha e avança no Brasil Open O tenista brasileiro Fernando Meligeni garantiu nesta quinta-feira uma vaga nas quartas-de-final do Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe, na Bahia, após derrotar o argentino Federico Browne por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Na sexta-feira, Meligeni volta às quadras para enfrentar o paraguaio Ramón Delgado.