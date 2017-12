Meligeni ganha e vai enfrentar Sá Três tenistas brasileiros garantiram vaga nas quartas-de-final da etapa uruguaia da Copa Ericsson, que está sendo disputada em Montevidéu. Nesta quarta-feira, Fernando Meligeni ganhou do chileno Adrián Garcia por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4), Flávio Saretta derrotou o argentino Gaston Ellis também por 2 a 0, com 7/6 (7/4) e 6/2 e André Sá venceu o norte-americano Hugo Armando por 7/6 (7/4) e 6/1. Com esses resultados, Meligeni e Sá irã se enfrentar sexta-feira na luta por uma vaga na semifinal do torneio. Já Saretta joga contra o argentino David Nalbandian, que eliminou o alemão Tomas Behrend com um duplo 6/1.