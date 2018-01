Meligeni ganha em Buenos Aires O brasileiro Fernando Meligeni estreou bem no Torneio de Buenos Aires, conseguindo sua primeira vitória na temporada 2003. Ele venceu nesta terça-feira o tenista espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Seu próximo adversário sairá do confronto entre os argentinos Gaston Gaudio e Mariano Puerta. Meligeni vinha de resultados ruins na temporada, tendo perdido nas primeiras rodadas do Aberto da Austrália e de Viña del Mar. No challenger de São Paulo chegou às quartas-de-final.