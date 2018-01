Meligeni ganha na estréia em SP Fernando Meligeni levou a melhor no duelo de gerações contra Franco Ferreiro e venceu seu jogo de estréia no Aberto de São Paulo, nesta terça-feira, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Cabeça-de-chave número 1, o tenista de 31 anos teve que suar bastante para derrotar o novato de 18, ao fazer 2 sets a 0 (duplo 7/5). "Treze anos de diferença, às vezes, não parecem nada. Mas com este calor, o favoritismo acaba. Fiquei feliz de ver como ele jogou bem", disse Meligeni. "Na hora do ´vamos ver´, a experiência contou." Outro brasileiro que venceu na rodada desta terça-feira no torneio que distribui US$ 50 mil em prêmios foi Júlio Silva. Ele derrotou o israelense Andy Ram também por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/2.