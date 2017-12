Meligeni já está na semifinal Fernando Meligeni já está nas semifinais do Torneio de Acapulco, no México, que distribui US$ 725 mil em prêmios. Na madrugada deste sábado, o tenista brasileiro derrotou o espanhol David Sanchez por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6). Agora, ele irá enfrentar ainda nesta noite o argentino Juan Ignacio Chela, que eliminou outro espanhol, Francisco Clavet, por 6/7 (6/8), 6/2 e 7/6 (7/5). Na outra semifinal do torneio mexicano, um duelo espanhol. Albert Montanes, que fez 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/3) no argentino Mariano Zabaleta, irá enfrentar seu compatriota Carlos Moyá, que eliminou Fernando Vicente, também da Espanha, com 7/6 (7/4), 3/6 e 6/1.