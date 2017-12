Meligeni joga ao meio-dia; Sá às 21h O dia começa cedo e promete ser longo nesta quinta-feira para o tênis brasileiro em Flushing Meadows. Logo na primeira partida da Grandstand, a terceira quadra em importância do US Open, às 11 horas local, 12 de Brasília, Fernando Meligeni vai enfrentar o inglês Tim Henman, em jogo válido pela segunda rodada. Emoção ainda maior irá viver o mineiro André Sá, que enfrentará o norte-americano Pete Sampras, no principal jogo da sessão noturna, por volta das 21 horas de Brasília, na quadra central, a Artur Ashe, com capacidade para 23 mil pessoas. Na preliminar, jogam Venus Williams e Meilen Tu.