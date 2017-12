Meligeni jogará ATP de Indianápolis Já com sua vaga garantida na chave principal do US Open, o tenista brasileiro Fernando Meligeni viajou esta semana para os Estados Unidos onde começará a sua temporada de quadras rápidas. O seu primeiro desafio será em Indianápolis, torneio da série ATP Tour que, curiosamente, marcou, no ano passado, o primeiro título no cimento de Gustavo Kuerten. Além de Indianápolis, Meligeni ainda espera jogar em Long Island, mas neste torneio terá de disputar o qualifying. André Sá é outro tenista brasileiro que também está inscrito para disputar o ATP Tour de Indianápolis, que começa na segunda-feira.