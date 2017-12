Meligeni: ?lutei como nunca? Fernando Meligeni deu o seu habitual show e como ele mesmo fez questão de frisar "lutou como nunca", disse. Mas diante do talento de Marat Safin, jogando ao lado de sua torcida, em Moscou, nesta quarta-feira, o tenista brasileiro não teve mesmo chance e acabou perdendo em dois sets equilibrados com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). "Foi uma boa partida, destas de guardar por muito tempo na memória", disse Meligeni. "Lutei o tempo todo, como nunca, mas não deu." Agora, Safin vai ter outro tenista brasileiro pela frente. Joga com o mineiro André Sá, que estreou no torneio com boa vitória sobre o suíço Michel Kratochvil por 2 a 1. No torneio, o Kremlin Cup, com US$ 1 milhão em prêmios, o campeão do Aberto da Austrália, o sueco Thomas Johansson voltou a decepcionar ao perder para o checo Bohdan Ulihrach por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2). No lado feminino do Kremlin Cup, que distribui US$ 1,25 milhão em prêmios, Jelena Dokic caiu diante da lutadora Amanda Coetzer por 7/6 (7/1), 3/6 e 6/3. Guga - Motivado com os últimos resultados - ganhou o Brasil Open e venceu dois jogos na Copa Davis - Gustavo Kuerten embarca nesta quinta-feira para a Europa, onde disputa três torneios: o ATP Tour de Lyon e os Masters Series de Madri e Paris.