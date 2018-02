Meligeni mantém suspense na escalação O capitão Fernando Meligeni vai manter o suspense sobre a escalação do time brasileiro para os jogos contra a Colômbia pela Copa Davis até esta quinta-feira, às 11 horas (13 de Brasília), quando será realizado o sorteio. Nas simples, Fininho não teve como esconder e não deve apresentar surpresas, colocando Ricardo Mello e Flávio Sareta para jogar. Só que pensa em alternativas para a dupla. O time mais provável seria formado por André Sá e Saretta. "Não apostaria todas minhas fichas nisso", afirmou Meligeni. "Tenho o time na cabeça, mas vou esperar até o último momento para anunciar a formação." O sorteio desta quinta-feira define a ordem dos jogos. No primeiro dia, a sexta-feira, o número 1 de um país enfrenta o 2 do outro, mas falta definir quem joga primeiro. No sábado joga-se a dupla e domingo, no primeiro jogo se encontram os números 1 de cada país e o quinto jogo do confronto reúne os números 2 de cada time. Pelo Brasil estão Ricardo Mello (54 do ranking), Flávio Saretta (135), André Sá (157) e Bruno Soares (347); pela Colômbia Pablo Gonzalez é o número 432, Michael Quintero, 459, Oscar Sanchez, 857, e Sérgio Ramirez 934.