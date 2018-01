Meligeni mostra sua garra no Sauípe Fernando Meligeni mostrou sua maior arma no torneio da Costa do Sauípe: a garra. Depois de estar perdendo para o argentino Frederico Bowne por 4 a 1 e 5 a 3 no primeiro set, Meligeni decidiu que não deixaria escapar a chance de ir às quartas de final do Brasil Open. E numa bela virada, venceu o jogo por 7/5 e 6/4 e nesta sexta-feira irá enfrentar o paraguaio Ramon Delgado, por uma vaga nas semifinais. Outro bom resultado conseguiu o campineiro Ricardo Mello que eliminou o chileno Nicolas Massu por 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3. Depois de ter vencido fácil o primeiro set, o tenista chileno - que fez um jogo muito equilibrado diante de Andre Agassi recentemente no US Open - parece que subestimou o adversário brasileiro e acabou deixando a quadra decepcionado com a derrota por 2 sets a 1. Nas quartas-de-final desta sexta-feira, além de Meligeni x Delgando, Mello irá enfrentar o vencedor da partida entre Alexandre Simoni e o chileno Fernando Gonzalez, enquanto Agustin Calleri e Guillermo Cañas fazem o duelo argentino por vaga nas semifinais. No feminino, Monica Seles resolveu mostrar a força de seu jogo e passou fácil pela boa tenista russa Tatiana Panova por 6/1 e 6/0, enquanto a eslovaca Henrieta Nogyova ganhou de Amanda Coetzer por 6/1 e 6/4. A paraguaia Rosana de Los Rios eliminou a italiana Silvia Farina por 6/3 e 6/1.