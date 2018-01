Meligeni perde e Austrália empata O tenista número 1 da Austrália, Lleyton Hewitt, não teve problemas e derrotou Fernando Meligeni por 3 sets a zero - parciais de 6/3, 6/3 e 6/3 - na segunda partida do confronto entre Brasil e Austrália, pelas quartas-de-final da Copa Davis, que está sendo realizado na arena montada na avenida Beira Mar Norte, em Florianópolis. Com a vitória de Hewitt, o confronto está empatado em 1 a 1. Pela manhã, Gustavo Kuerten fez o ponto do Brasil ao vencer Patrick Rafter por 2 a 1. O australiano sentiu uma contusão no cotovelo direito e foi obrigado a abandonar a partida antes do final. Neste sábado está previsto o jogo de duplas. Pelo Brasil devem jogar Gustavo Kuerten e Jaime Oncins. A dupla australiana estava escalada com Patrick Rafter e Wayne Arthurs, mas pode ser alterada em razão da contusão de Rafter. O jogo deste sábado começa às 11 horas. O confronto Brasil x Austrália termina no domingo.