Meligeni perde e checos fazem 2 a 0 Não deu também para Fernando Meligeni. Apesar de toda luta, seu jogo não foi suficiente para superar o checo Bohdan Ulihrach, que venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 e marcou o segundo ponto da República Checa, no confronto com o Brasil, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, em Ostrava. Numa quadra de carpete - muito rápida - temperatura fria e uma torcida sem graça, Meligeni sequer conseguiu fazer suas melhores jogadas. Também não deu sorte no seu saque. Cometeu duplas faltas em momentos decisivos, como no set point do primeiro set, e no break point do 3 a 2 do segundo set. Com a desvantagem de 2 a 0 diante do checos - André Sá perdeu o primeiro jogo para Jiri Novak por 3 sets a 1 - o Brasil precisa, necessariamente, de uma vitória na partida de duplas deste sábado para adiar a decisão do confronto para domingo. Se perder já estará na repescagem. Para a partida de duplas, amanhã, a partir das 8h30 (de Brasília), o técnico Ricardo Acioly também escalou André Sá e Fernando Meligeni para enfrentar Jiri Novak e David Rikl.