Meligeni perde e está fora do torneio Fernando Meligeni foi eliminado na segunda rodada do Masters Series de Miami. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro perdeu para o norte-americano James Blake por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 89 minutos de jogo. Agora, Blake espera seu adversário do vencedor do confronto entre o também norte-americano Robby Ginepri e o espanhol Alex Corretja.