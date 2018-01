Meligeni perde em Torneio na Áustria O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi eliminado do Torneio de Kitzbuehel, na Áustria, ao ser derrotado por 2 sets a 1 para o argentino Franco Squillari. Meligeni ganhou o primeiro set por 6 a 4, mas permitiu a reação do adversário, com um duplo 6/3. Em outros confrontos da segunda rodada, Galo Blanco venceu Fernando Vicente no confronto espanhol por 6-7(5-7), 6-2, 6-1; e o francês Julien Boutter derrotou o espanhol Francisco Clavet por 6-1 e 6-2.