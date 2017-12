Meligeni perde, mas se diz feliz Na sua décima participação no US Open, Fernando Meligeni deixou sua marca: a garra e o show que costuma dar na quadra. Com mais uma atuação de muita luta e algumas disputas sensacionais, o tenista brasileiro despediu-se da competição após perder para o inglês Tim Henman, por 3 sets a 1 parciais de 6/3, 6/4, 3/6 e 6/4, mas deixou a quadra satisfeito com tudo que aconteceu e mostrou. "É lógico que gostaria de ir mais longe na competição, mas não posso dizer que não estou feliz", admitiu Meligeni. "Talvez pudesse ter sido um pouco mais agressivo neste jogo, mas o importante é que mostrei que ainda posso estar lutando por bons resultados e com chances de lutar por vitórias." Meligeni teve uma emocionada participação neste torneio. Depois da partida com Henman, lembrou de todos estes anos em Nova York. Disse que no primeiro ano chegou como qualifyier e ficou encantado com tudo que viu. "Quando entrei no carro do torneio fiquei deslumbrado", lembrou. "Fiquei também encantado com a cidade, com os musicais e tudo que comecei a aprender." Agora, Meligeni ainda exibe na sua credencial a mesma foto de dez anos, ainda mais magro e cabelos não tão cumpridos. "A minha credencial é como eu era há dez anos", contou. "Hoje acho que estou um pouco mais bonito." Na verdade, hoje Meligeni é um jogador com maior versatilidade e que mesmo sendo um especialista em quadras de saibro, mostrou recursos para superar adversários em outros pisos. Não deu sorte, porém. Afinal, tinha pela frente o tenista inglês Tim Henman, número 9 do ranking mundial, e que sabe, como poucos, os segredos das superfícies rápidas e usou com critério seus bons saques e voleios para definir sua vitória.