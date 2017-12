Meligeni perde na estréia no Arizona O tenista brasileiro Fernando Meligeni - número 59 do mundo - despediu-se do ATP de Scottsdale, no Arizona, nesta terça-feira ao ser derrotado, na estréia, pelo israelense Noam Okum por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. Na noite de segunda-feira, o paulista Flávio Saretta também perdeu e foi eliminado da competição.