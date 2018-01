Meligeni perde o primeiro set O tenista brasileiro Fernando Meligeni não foi bem no primeiro set da partida contra Lleyton Hewitt - a segunda rodada do confronto entre Brasil e Austrália pelas quartas-de-final da Copa Davis. Sem problemas, Hewitt confirmou seu favoritismo e fechou o primeiro set em 6/3. O segundo set começa em instantes. O jogo foi interrompido por causa de uma briga nas arquibancadas. O confronto Brasil x Austrália, que está sendo realizado na arena do Beira Mar, em Florianópolis, tem com o placar de 1 a 0 para o Brasil. Guga venceu Patrick Rafter na abertura