Meligeni perde os dois primeiros sets Situação difícil vive Fernando Meligeni, em sua partida diante do checo Bohdan Ulihrach. Sem conseguir sacar com precisão e jogar como gosta numa quadra rápida, como o carpete de Ostrava, o brasileiro perdeu também o segundo set da partida por 6/4 e já havia perdido o primeiro por 6/3. Se não reagir, vai permitir o segundo ponto da República Checa, no confronto diante do Brasil pela Copa Davis, depois de André Sá ter perdido seu jogo para Jiri Novak por 3 sets a 1.