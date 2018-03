Meligeni pode abafar crise na Copa Davis No meio da crise da Copa Davis brasileira, instaurada desde o anúncio da troca de treinador, com Jaime Oncins assumindo o lugar de Ricardo Acioly, um nome surgiu como conciliador: o de Fernando Meligeni. Querido por todos os jogadores e sem envolvimentos políticos, tornou-se um candidato para assumir o comando, mas de uma forma clara. Rejeita qualquer briga, não quer entrar em atrito com Oncins e só aceitaria a posição em caso de unanimidade da equipe, o que não parecer ser problema. "Se fosse convidado e com a aceitação de todos os jogadores é lógico que aceitaria dirigir a Copa Davis", afirmou Meligeni. "Só não aceitaria se o convite viesse apenas da CBT." Meligeni disse que vê com tristeza toda essa situação e espera que a crise se resolva com rapidez, caso contrário "as consequências podem ser graves". Um boicote, como está sendo cogitado, teria repercussões negativas. Caso, porém, fosse chamado para compor a comissão técnica o problema estaria caminhando para uma solução. Enquanto isso, Jaime Oncins, segundo informou o presidente da CBT, Nelson Nastas, está tentando fazer acordos com os jogadores. Gustavo Kuerten, o principal tenista do time, no entanto, já mandou uma espécie de recado de Florianópolis: está totalmente concentrado na sua preparação para os Masters Series de Indian Wells e Key Biscayne e não pretende se preocupar com outros assuntos. Guga, depois de passar um mês jogando no saibro, está atento a sua readaptação às quadras rápidas. A partir do dia 12 defende a final de Indian Wells, do ano passado, quando perdeu para Lleyton Hewitt. Joga ainda em Miami com boas perspectivas. Afinal, este ano já esteve nas semifinais de Auckland, torneio realizado em superfície bem semelhante aos dois próximos Masters Series. Em Indian Wells, Guga não vai ter vida fácil. Estão na competição os melhores tenistas do mundo e a organização anunciou nesta quinta-feira uma lista de wild cards (convites) que coloca na disputa tenistas de peso, que por um motivo ou outro cairam no ranking e estariam fora da chave principal. Entre os convidados estão Marat Safin, Alex Corretja, Tommy Haas, Tomas Enqvist, jogadores que juntos já conquistaram mais de 60 títulos, entre eles vários Masters Series e um Grand Slam.