Meligeni prevê dificuldades na Davis Depois de garantir sua classificação para o Grupo I do zonal americano, numa vitória suada sobre a apenas razoável equipe do Uruguai, o Brasil agora terá desafios mais perigosos em 2006, como apontou o sorteio dos jogos, realizado nesta quinta-feira, em Paris. O Brasil vai estrear diante do Peru, jogando fora de casa, de 10 a 12 de fevereiro, diante de um adversário que tem um bom jogador como Luiz Horna, atual número 64 do ranking, e outro razoável, como Ivan Miranda. ?Agora temos de jogar como gente grande?, avisou o capitão brasileiro Fernando Meligeni. ?Se quisermos chegar ao Grupo Mundial, teremos de enfrentar e vencer times mais fortes. E os jogadores têm de estar preparados para isso?. Esta espécie de advertência de Meligeni é para que o Brasil não se encha de entusiasmo e pense com humildade e determinação em seus próximos compromissos. Se vencer o Peru, jogando provavelmente em Lima, irá enfrentar o Equador, dos irmãos Nicolas e Giovanni Lapentti, num confronto que vale uma vaga no playoff do Grupo Mundial. Assim, o caminho de volta à elite do tênis mundial tem para o Brasil mais três degraus. Precisa vencer o Peru, em fevereiro, depois ganhar do Equador, de 7 a 9 de abril, e esperar por um novo sorteio para saber quem seria seu adversário no playoff do Mundial, a ser jogado de 22 a 24 de setembro. Este possível adversário do playoff seria um dos oito perdedores da primeira rodada do Grupo Mundial, cuja chave também foi sorteada nesta quinta e apresenta o seguintes jogos: Croácia recebe a Áustria; Argentina joga em casa contra a Suécia; a Espanha viaja para enfrentar a Bielo-Rússia; Austrália vai visitar a Suíça de Roger Federer; a Alemanha pega a França, em sua quadra; a Holanda recebe a Rússia; a Romênia vai aos Estados Unidos; e Chile fica em casa para enfrentar a Eslováquia, que está na final da Davis desse ano, diante da Croácia. No Grupo I do zonal americano, além de Peru e Brasil, jogam ainda Venezuela e México e quem vencer pega o Canadá para também tentar uma vaga no playoff do Mundial.