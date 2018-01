Meligeni reage e vence na estréia Depois de várias derrotas de tenistas brasileiros, Fernando Meligeni conseguiu uma vitória nesta terça-feira, no Brasil Open, na Costa do Sauípe. Seu adversário, o norte-americano Alex Kim, 106º do mundo, sentiu o calor quando o brasileiro, 57º do ranking, marcava 4/6, 6/3 e 4/1. Foi a primeira vez que Meligeni enfrentou Kim. Não foi um jogo fácil, o norte-americano exigiu bastante de Meligeni. Ganhou o primeiro set com um consistente jogo de fundo de quadra. Na segunda série, Meligeni colocou o norte-americano de 23 anos para correr na quadra e começou mudar o panorama do confronto. "Ele joga um tênis de bom nível e sabia que seria uma partida muito dura. Comecei meio lento, com a tática errada e ele me bateu nas horas certas. Felizmente me acalmei, fui um passo para trás e no final ele sentiu mais o calor. Acho que consegui isso pela maior maturidade que tenho. Um tempo atrás teria tomado 6/4 e 6/2 nesse jogo, mas agora sei os caminhos para a virada", disse Meligeni. Depois de vencer, Meligeni mandou um recado para Flavio Saretta, Alexandre Simoni e Ricardo Mello, que na segunda-feira foram eliminados na estréia. "Ainda falta tranqüilidade para eles, falta sentir mais o valor de cada vitória. Eles dão muitos pontos de graça e acham que depois é só acertar um winner para vencer um game. Hoje eu sei que cada ponto, cada vitória tem de ser conquistada com muita dor", disse o tenista de 31 anos. Em relação ao próximo adversário, que tem 27 anos, Meligeni o enfrentou quatro vezes e ganhou duas ? em 2000, em Munique, no saibro, em 1994, em um challenger em Belém do Pará, em piso rápido. Etlis ganhou em 1995, em um challenger em Lima, no saibro, e em 1994, em um challenger em São Luís do Maranhão, em quadra rápida.