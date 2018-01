Meligeni se despede do saibro em 2002 Fanático pelo saibro, Fernando Meligeni tentou a sorte na última competição nesta superfície na temporada. Foi jogar no ATP Tour de Palermo, Itália, mas acabou perdendo na segunda rodada, nesta quinta-feira, para o checo Bohdan Ulihrach por 7/5 e 6/3. Agora, o tenista cai em um terreno ingrato para seu estilo de jogo: as quadras de carpete da temporada de outono e inverno da Europa. Sua excursão pelos torneios indoors começa na sempre fria cidade de Moscou. Depois segue para o ATP Tour de Lyon, tenta ainda entrar no Masters Series de Madri, joga ainda em Estocolmo e, dependendo de seu ranking - está na 72ª colocação - poderá encerrar o ano no Masters Series de Paris Bercy. Este vai ser também o roteiro do mineiro André Sá, que está treinando em Florianópolis com Gustavo Kuerten, que viaja só na próxima semana para três torneios, Lyon, Madri e Paris Bercy. Torneios - Em Hong Kong, o russo Marat Safin, depois de ajudar a levar seu país a final da Copa Davis, já passou para a segunda rodada do torneio, ao derrotar o alemão Lars Burgsmuller por 6/2 e 6/2. Em outros jogos, Carlos Moya ganhou de Jan-Michael Gambill por 6/4, 3/6 e 3/6, Alex Correjta de Michael Chang - que voltou a falar em aposentadoria - por 7/6 e 6/4, Juan Ignácio Chella de Magnus Norman por 6/3 e 6/4 e Nicolas Lapentti de Agustín Calleri por 7/5 e 6/2.