Meligeni substitui Agassi em Hamburgo O tenista Fernando Meligeni ganhou uma chance inesperada no Torneio de Hamburgo. O brasileiro vai substituir Andre Agassi, que desistiu de participar do torneio. De acordo com a organização, o norte-americano não informou da desistência. ?Disse apenas que depois do torneio de Roma teve de reprogramar sua agenda?, explicou o diretor do torneio, Walter Knapper. Meligeni, que não tinha passado pelo torneio classificatório, vai enfrentar o espanhol David Sanchez.