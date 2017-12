Meligeni tem novo desafio na grama O tenista brasileiro Fernando Meligeni volta a quadra nesta quinta-feira para mais um desafio em sua carreira: conseguir nova vitória na grama de Wimbledon. Ele irá enfrentar, a partir das 9h30 (horário de Brasília), o chileno Nicolas Massu, que ocupa a posição número 88 do ranking de entradas da ATP. Meligeni vem de uma brilhante vitória na estréia do torneio inglês, quando eliminou o argentino Guillermo Coria. Agora, o brasileiro terá pela frente um jogador que não tem na grama o seu melhor desempenho. Por isso, com dois tenistas de estilos parecidos, Meligeni pode conseguir outra vitória e alcançar a terceira rodada de Wimbledon, torneio que joga apenas pela terceira vez em sua longa carreira.