Meligeni tem semana decisiva Em busca de um lugar na chave principal de Roland Garros, Fernando Meligeni tem um desafio e tanto esta semana. Precisa chegar, pelo menos, às semifinais do torneio de Casablanca, no Marrocos, para não ser obrigado a ter de disputar o qualifying do Aberto da França, o torneio que mais gosta. Fininho estréia nesta terça-feira em Casablanca, diante do francês Arnaud Clement. O brasileiro ocupa esta semana a posição de número 101 do ranking e precisa defender pontos das semifinais do ano passado no Estoril, para não perder importantes posições. O torneio de Roland Garros fecha a chave principal na próxima semana, levando-se em conta o ranking de segunda-feira que vem. Quem estiver por volta dos cem primeiros tem lugar garantido na chave principal, um pouco mais acima, a situação fica complicada. E é deste perigo que Meligeni espera fugir. Sua missão não será simples, pois além da difícil estréia terá outros jogos difíceis pela frente.