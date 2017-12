Meligeni terá técnico uruguaio Depois de revelar que vai apresentar um programa de esportes na MTV, o tenista Fernando Meligeni anunciou que irá começar a trabalhar com um novo treinador. É o uruguaio Henrique Perez, que vive em Curitiba há muitos anos e é primo do ex-tenista Diego Perez. "Fiquei seis meses sem treinador, depois de ter deixado de trabalhar com o Ricardo Acioly, mas agora acho que a chegada de Bebe (apelido de Henrique Perez) será um grande incentivo para a próxima temporada", afirmou Meligeni.