Meligeni terá um duelo de gerações Um ?conflito de gerações?. É assim que Fernando Meligeni vê a sua partida de estréia no Aberto de São Paulo, nesta terça-feira, no Parque Villa-Lobos, diante do gaúcho Franco Ferreiro, de 18 anos. ?Tenho idade para ser pai dele?, brinca Meligeni, de 31 anos. ?A experiência faz com que você passe a não se importar se o adversário é mais novo ou melhor ranqueado. Você só pensa na estratégia para vencer e eu não quero perder de jeito nenhum.? O jogo será o segundo da quadra central, cuja programação começa às 10 horas, com Júlio Silva (BRA) diante de Andy Ram (ISR). As duas partidas terão transmissão da SporTV. Para Ferreiro, vale a experiência de jogar contra Meligeni. ?Vou fazer o meu jogo. Vai ser difícil vencer, mas o tênis depende muito do dia do jogador e quem estiver melhor vai ganhar.? Completam a rodada de simples: Alexandre Simoni (BRA) x Sebastian Prieto (ARG), Diego Moyano (ARG) x Luis Horna (PER), Ignacio Hirigoyen (ARG) x Ronaldo Carvalho (BRA), Ignacio Gonzalez King (ARG) x Sergio Bruni (BRA), Federico Browne (ARG) x Rodrigo Monte (BRA) e Andres Pedroso (EUA) x Carlos Berlocq (ARG).