Meligeni vai à final do Brasil Open Com mais uma boa atuação esta semana, Fernando Meligeni garantiu o Brasil na final do torneio da Costa do Sauipe, ao vencer o argentino Agustin Calleri por 2 sets a 0, parciais equilibradas de 7/6 (7/5) e 7/5. A decisão do título será neste domingo e o campeão vai receber um prêmio de US$ 54 mil, além de somar 175 pontos para o ranking mundial e outros 35 para a corrida dos campeões. Eufórico com a classificação e a festa da torcida, Fernando Meligeni ficou emocionado com mais esta vitória. "Queria muito jogar bem neste torneio, cheguei bem cedo e lutei bastante para chegar a final", disse o conhecido Fininho que vai a decisão do título do Brasil Open sem ter perdido um set sequer em toda a competição. Na final, Meligeni vai enfrentar o vencedor da partida entre o brasileiro Alexandre Simoni e o checo Jan Vacek, que jogam ainda neste sábado.