Meligeni vai enfrentar argentino Fernando Meligeni vai enfrentar o argentino Gastón Etlis nas oitavas-de-final do Brasil Open. O argentino garantiu sua vaga ao derrotar de forma surpreendente o chileno Nicolas Massú nesta terça-feira por dois sets a um, de virada. As parciais da partida foram de 2/6, 6/4 e 6/4. Etlis, que veio do torneio qualificatório, garante que não chega cansado à partida contra o brasileiro. ?Foi bom ter passado pelo qualifying. É bom para ganhar confiança e também mais ritmo de jogo?, diz.