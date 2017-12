Meligeni vai enfrentar Tim Henman O tenista brasileiro Fernando Meligeni vai enfrentar, na próxima rodada do US Open, o inglês Tim Henman que passou com dificuldades sobre o checo Jan Vacek por 6/3, 6/2, 6/7 (7/5), 3/6 e 6/3. Apesar de o inglês ser um jogador agressivo e perigoso neste tipo de quadra, Fininho está satisfeito com o seu próximo adversário. "Acho boa a idéia de jogar com ele (Henman) numa quadra grande, com muita torcida e então iria fazer tudo que sei para tentar outra vitória." A "little Brazil" conhecida região de Nova York na rua 46 parece que mudou-se para Flushing Meadows nesta semana do tênis. Incentivado pela torcida, Fernando Meligeni conseguiu virar nesta segunda-feira um jogo que parecia perdido e derrotou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets 1, parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 6/4 e festejou com seu jogo alegre e descontraído. "Estou muito feliz, sem dúvida", festejou Meligeni. "No começo da partida, o russo estava dominando, tomando conta da situação, enquanto eu estava cometendo muitos erros." A reação só veio mesmo com a mudança de clima na partida. Meligeni começou a usar mais a torcida, a festejar os pontos com o público e aos gritos e aplausos a atmosfera brasileira tomou conta da quadra 13. "Fiquei contagiado com o incentivo da torcida e passei a jogar bem melhor", considerou o brasileiro. "Meu jogo ficou mais sólido e tive forças para lutar até o fim pela vitória." Debaixo de um sol forte, a boa forma física de Meligeni foi determinante para ajudá-lo na vitória. Enquanto o brasileiro corria de um lado para o outro, sem jamais dar-se por vencido nas disputas de pontos, o tenista russo sofria com o sol a pino. Seu ritmo caiu com o desgaste físico e o conhecido Fininho aproveitou-se da situação para impor sua maior experiência.