Meligeni vence a segunda em Acapulco O tenista brasileiro Fernando Meligeni garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Aacapulco, no México, ao derrotar, na noite desta quarta-feira, o francês Nicolas Coutelot por dois sets a um. Meligeni teve problemas no jogo. Perdeu o primeiro set por 6/3, mas conseguiu reagir nos dois seguintes e fechou a partida com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima rodada, Meligeni vai enfrentar o espanhol David Sanchez, que venceu o também espanhol Albert Portas.