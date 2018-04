Meligeni vence e Brasil ganha Desafio Fernando Meligeni deixou para Gustavo Kuerten o jogo da comemoração e da festa com a torcida. Afinal, com sua vitória sobre David Nalbandian por 7/6 (7/3) e 6/4, na partida preliminar neste sábado, no Maracanãzinho, Fininho garantiu o terceiro e decisivo ponto para dar o título ao Brasil no desafio com Argentina. "Foram três dias maravilhosos, com a torcida fazendo de conta que estava num campo de futebol, numa bela festa do tênis brasileiro", definiu Meligeni. "Foi muito legal jogar neste clima". A empolgação do público certamente contribuiu muito para incentivar Meligeni a conquistar uma difícil vitória sobre Nalbandian. Numa superfície de carpete, longe de ser sua preferida, e diante de um adversário que está entre os 50 primeiros do ranking mundial, Fininho precisou mesmo de um "empurrãozinho" a mais das arquibancadas para levar o Brasil à vitória no desafio. Fez suas habituais jogadas cinematrográficas, chegou até mesmo a "plantar bananeira" e com pernas velozes chegou em todas as bolas, deixando Nalbandian sem alternativas. "Neste ano de 2002 espero voltar a ficar entre os 50 primeiros do ranking mundial", disse Meligeni animado com o dia de herói no Maracanãzinho. "Acho que todo o tênis brasileiro deverá ter uma boa temporada, com Guga tendo todas as condições de retomar a liderança do ranking e acredito muito na força dos novos talentos." Este desafio no Maracanãzinho mostrou que o tênis no Brasil tem hoje uma força popular muito grande. Nos três dias de jogos, as arquibancadas estiveram praticamente lotadas, com ingressos a preços acessíveis. O clima do confronto também revelou-se festivo. Numa competição não válida pelo circuito oficial, os juízes foram condescendentes com o público, sem jamais pedir silêncio ou dar punições. Esta fórmula, deixou a torcida bem mais relaxada e descontraída, numa atmosfera realmente próxima dos campos de futebol. Além de ajudar na popularização do tênis, este desafio serviu também para dar ritmo aos tenistas. Fernando Meligeni, por exemplo, mostrou sua força numa quadra de carpete, superfície em que jogará suas próximas competições oficiais. A partir do dia 28 disputa do ATP Tour de Milão - carpete coberto - dando continuidade a sua preparação para a estréia do Brasil na Copa Davis, de 8 a 10 de fevereiro, em Ostrava, diante da República Checa, também em ginásio com quadra rápida. Enquanto isso, Guga confirmou que vai mesmo jogar o Aberto da Austrália, a partir do dia 14. Sabe que não chegará em condições ideais ainda, mas não quer abrir mão de jogar um Grand Slam. Assim, vai tentar a sorte mais uma vez na Austrália, onde jamais conseguiu passar da segunda rodada.