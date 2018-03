Meligeni vence e desafia Agassi Roland Garros sempre costuma reservar boas surpresas para o brasileiro Fernando Meligeni. Numa temporada difícil para ele, como a de 2001, Meligeni foi premiado com mais uma vitória em Paris. Desta vez, ganhou do equatoriano Nicolas Lapentti por inesperados 6/0, 6/1 e 6/3 e agora irá desafiar o norte-americano Andre Agassi por uma vaga nas oitavas de final da competição. Este duelo será apenas no sábado. "Foi um jogo atípico", disse Meligeni. "Senti que o Lapentti estava um pouco parado, sem movimentação e aproveitei para forçar o jogo." Meligeni confessou que uma vitória como esta, depois de já ter ganho um presente na primeira rodada, quando o seu adversário, o suíço Michel Kratochvil, desistiu da partida por causa de uma contusão, ajuda o tenista brasileiro a ganhar confiança. "É sempre muito especial estar participando deste torneio, ainda mais ganhando", disse. "A confiança sempre cresce com duas vitórias e fisicamente estou em perfeitas condições, sem ter me desgastado muito para chegar à terceira rodada." Diante de Agassi, Meligeni não leva um bom retrospecto. Perdeu os quatro jogos disputados, mas, em compensação, esta será a primeira vez que jogará numa quadra de saibro. "Nesta superfície é onde tenho um pouco mais de chances de vencer o Agassi."