Meligeni vence e faz o 1º ponto O Brasil largou na frente na luta para permanecer no Grupo Mundial da Copa Davis. Nesta sexta-feira, na abertura do confronto com o Canadá, Fernando Meligeni venceu Frank Dancevic por 3 sets a 1 e garantiu o primeiro ponto brasileiro. As parciais da partida - que está sendo disputada no Clube Marapendi, no Rio de Janeiro - foram de 6/2, 7/5, 2/6 e 7/5. Dancevic, de 17 anos e 466º no ranking mundial, deu trabalho. Depois de perder os dois primeiros sets, reagiu e ficou muito perto de empatar a partida. No quarto set, sentiu uma contusão muscular e acabou perdendo o jogo. O confronto da Davis é disputado em melhor de cinco partidas. Ainda nesta sexta-feira, Gustavo Kuerten enfrenta Daniel Nestor. No sábado será disputado o jogo de duplas e, no domingo, os jogos de simples se invertem: Meligeni x Nestor e Guga x Dancevic. O Brasil precisa vencer para continuar no Grupo Mundial da Davis (primeira divisão). Se perder, cai para a segunda divisão.