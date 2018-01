Meligeni vence e se classifica O tenista brasileiro Fernando Meligeni não teve dificuldade e venceu hoje o costarriquenho Juan Antonio Marin por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/0 e garantiu uma vaga na chave principal do Torneio de Buenos Aires. Esta foi a terceira vitória de Meligeni no classificatório. Antes, havia derrotado o francês Nicolas Cautelot e o argentino Martin Rodriguez. Seu adversário na chave principal será conhecido após sorteio. Alexandre Simoni também tenta uma vaga no torneio principal. Ainda nesta segunda enfrenta o austríaco Marcus Hipfl.