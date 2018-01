Meligeni vence em Atlanta O tenista Fernando Meligeni venceu hoje à noite o sueco Magnus Gustaffson pela segunda rodada do Atlanta Tennis Challenge, o ATP Tour de Atlanta. Meligeni marcou 2 a 1 em seu adversário, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Agora, pelas quartas-de-final, Fininho vai enfrentar amanhã o vencedor do confronto de gerações entre os norte-americanos Todd Martin (30 anos) e Andy Roddick (18 anos). O jogo entre eles acontece a partir das 21h15 (horário de Brasília).