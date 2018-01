Meligeni vence fácil na estréia De volta às origens, a sua cidade de nascimento, Fernando Meligeni não poderia esperar por melhor estréia no ATP Tour de Buenos Aires, a Copa AT&T. Jogou como gosta e derrotou o norte-americano Michael Russell por convincentes 6/3 e 6/0, marcando sua primeira vitória oficial no ano de 2002. Com este resultado, Fininho poderá ser o próximo adversário de Gustavo Kuerten, caso Guga passe pela estréia nesta terça-feira diante do argentino Agustin Calleri. "Tinha de ser mesmo nesta querida quadra de saibro, a minha primeira vitória oficial do ano", disse entusiasmado Meligeni. Este ano, com exceção da vitória sobre David Nalbandian no Desafio Brasil x Argentina, no Rio, Meligeni só tinha visto derrotas. Perdeu no cimento Aberto da Austrália, depois no carpete deo ATP Tour de Milão, também no carpete da Copa Davis em Ostrava e , finalmente, voltou a sua mais cálida origem: as quadras de saibro. "Estou mesmo muito contente, pois voltei a jogar como gosto, fiz o Russell correr de um lado para o outro, dei bolas altas, pois ele gosta de bater na altura da cintura e estava mesmo precisando jogar bem." Com esta vitória, Meligeni também afugentou o fantasma. Afinal, se Russel vencesse poderia encontrar-se novamente com Guga. E o tenista norte-americano ficou famoso no Brasil e também no circuito internacional, por ter tido um match point diante de Guga no torneio de Roland Garros do ano passado, numa partida memorável em que o brasileiro desenhou um coração na quadra, agradecendo a épica vitória. "Agora tenho mais uma vez a chance de enfrentar o Guga", contou Meligeni. "No ano passado, joguei com ele no torneio de Acapulco e tive boas chances, mas acabei sentindo uma contusão ao atirar-me numa bola. Mas coisas assim acontecem e já estou acostuma do a enfrentar amigos no circuito."