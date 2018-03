Meligeni vence jogo do qualifying Sem ranking suficiente para entrar direto na chave principal do Master Series de Roma, que começa segunda-feira, o tenista brasileiro Fernando Meligeni está sendo obrigado a disputar o qualifying do torneio italiano. Neste sábado, ele estreou bem na competição e derrotou o italiano S. Galvani por 6/1 e 6/0. Na próxima rodada, Meligeni vai enfrentar o vencedor da partida entre o australiano Wayne Arthurs e o marroquino Karim Alami.