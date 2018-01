Meligeni vence na Copa Ericsson Última esperança de o Brasil conquistar o título da Copa Ericsson de Tênis, Fernando Meligeni voltou a vencer e já garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. Com uma atuação tranqüila, Meligeni deu seu costumeiro show de jogadas sensacionais e derrotou o italiano Stefano Galvani por 6/1 e 6/3, para alegria da boa torcida no Clube Paineiras do Morumbi. Na rodada desta sexta-feira, Meligeni busca uma vaga nas semifinais diante do argentino Agustin Calleri. Antes, Daniel Melo perdeu para o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-0.