Meligeni vence na estréia em Acapulco De volta a boa fase, Fernando Meligeni estreou com vitória no "Abierto Mexicano Pegaso", em Acapulco, torneio da série ATP, com premiação de US$ 800 mil, ao derrotar o espanhol Francisco Clavet por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Com isso, Meligeni, jogador muito querido no México, a ponto de ter recebido um wild card (convite) dos organizadores para a chave principal, evitando a disputa do qualifying, confirma seu bom momento e passa para a segunda rodada da competição. Com esta vitória já garantiu 5 pontos na corrida dos campeões, outros 25 na lista de entradas e um prêmio de US$ 10 mil. Na próxima rodada, Meligeni vai enfrentar o checo Jiri Vanek, que estreou com vitória sobre o mexicano Alejando Hernandez por 6/3 e 7/6 (7/4).