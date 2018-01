Meligeni vence na estréia em Casablanca Fernando Meligeni começou bem a semana decisiva em Casablanca, no Marrocos, em que precisa de boa campanha para garantir vaga na chave principal de Roland Garros. Logo na primeira partida, diante de um adversário perigoso ganhou um jogo difícil com o francês Arnaud Clement por 6/4, 5/7 e 6/2. Agora, Fininho vai ter pela frente o marroquino Hicham Arazi, um talentoso jogador, mas que o brasileiro venceu três vezes nas últimas quatro em que se enfrentaram. Arazi garantiu sua vaga ao derrotar seu compatriota Mehdi Tahiri por 2 sets a 0: 6-1, 7-6 (12). Esta semana, Meligeni defende pontos de semifinais - do torneio do Estoril ano passado - e precisa manter-se por volta das cem primeiros para entrar direto na chave de Roland Garros, sem necessidade de disputar o qualifying. Outro brasileiro que joga em Casablanca esta semana, Flávio Saretta, enfrenta nesta quarta-feira o francês Jean-Renê Lisnard, por volta de 10h30 (horário de Brasília). A rodada desta terça-feira, válida pela primeira rodada, teve ainda os seguintes resultados: Younes El Aynaoui (MAR) venceu Albert Montañés (ESP) por 3-6, 6-3 e 6-2. Eric Proden (FRA) venceu Rubén Ramírez-Hidalgo (ESP) por 7-6 (5) e 6-2. Federico Browne (ARG) venceu Olivier Rochus (BEL) por 7-6 (4), 6-3. Julien Boutter (FRA) venceu Davide Sanguinetti (ITA) por 7-5, 7-6 (0). Olivier Mutis (FRA) venceu Dennis Van Scheppingen (HOL) por 6-4, 5-7, 6-3. Attila Savolt (HUN) venceu a Oscar Hernández (ESP) por 2-6, 6-3, 7-6 (5). Jean-René Lisnard (FRA) venceu Paul-Henri Mathieu (FRA) por 6-2, 6-4.