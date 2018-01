Meligeni vence na estréia em Palermo Cansado da viagem, depois de ter disputado a Copa Davis no Rio, Fernando Meligeni fez uma grande estréia no ATP Tour de Palermo, na Itália. Derrotou o checo Jiri Vanek por 2 sets a 1, nesta quarta-feira, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/2, num jogo que teve de mostrar sua força de superação. Afinal, depois de ter vencido o primeiro set, vencia o segundo por 5 a 1, mas acabou perdendo a concentração e permitiu que a decisão fosse para a terceira série, quando recuperou o domínio da partida. "Senti a viagem, saindo do Brasil apenas no domingo à noite, depois da Davis", contou Meligeni. "Fiquei desanimado no segundo set, mas por sorte consegui recuperar a concentração e, agora, estou muito feliz com a vitória." Na rodada de hoje, Meligeni vai precisar de muito mais força ainda para buscar uma vaga nas quartas-de-final. Enfrenta o checo Bohdan Ulihrach, jogador que jamais venceu em três partidas. "Vou ter de variar muito as jogadas para não deixar o Ulihrach dominar os pontos." Primeira rodada: David Sánchez (ESP) venceu Richard Gasquet (FRA) por 6/2, 2/0 e abandono. Nicolas Coutelot (FRA) a Albert Portas (ESP) por 6/2, 3/6 e 6/4. David Ferrer (ESP) a Irakli Labadze (GEO) por 6/4, 4/6 e 6/1. Sargis Sargsian (ARM) a Luciano Volandri (ITA) por 4/6, 7/6 (7-5) e 6/1. Bogdan Uhlirach (RCH) a Fernando Vicente (ESP) por 6/1 e 6/2. Franco Squillari (ARG) a Christophe Rochus (BEL) por 6/0 e 6/1.