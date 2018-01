Meligeni vence na estréia em Paris O tenista brasileiro Fernando Meligeni garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o francês Nicolas Escude por 3 sets a 1. As parciais foram de 6/4, 6/2, 0/6 e 6/4. A partida, iniciada na segunda-feira, foi transferida para esta terça-feira por causa da chuva. Também pela primeira rodada, o argentino Mariano Puerta venceu o dinamarquês Kristian Pless por 3 sets a 2. As parciais foram de 6/3, 1/6, 7/6 (7-5), 5/7 e 6/3. Cabeça-de-chave número 17, o espanhol Carlos Moyá venceu o paraguaio Ramon Delgado por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2.