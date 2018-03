Meligeni vence na estréia na Croácia Fernando Meligeni venceu hoje em sua estréia no Challenger de Zagreb (Croácia), que está sendo disputado esta semana, distribui US$ 25 mil em prêmios e é jogado em quadras de saibro. O brasileiro jogou contra o argentino Hernan Gumy e fez 6/3 e 6/4. Gumy é amigo pessoal de Meligeni e no mês de janeiro esteve em Angra dos Reis, onde fez sua preparação para a temporada. Ele foi orientado em Angra por Ricardo Acioly, técnico de Meligeni e da equipe brasileira que disputa a Copa Davis. Agora, Meligeni só volta à quadra na quarta-feira (16) para enfrentar o espanhol Julian Alonso, 23 anos.