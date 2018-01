Meligeni vence na estréia na Ericsson Fernando Meligeni soube usar sua maior experiência para evitar qualquer surpresa na sua estréia na Copa Ericsson de Tênis. Com uma atuação consistente, derrotou o também brasileiro Júlio Silva por 7/5 e 6/1 e já garantiu sua vaga na seguinda rodada da competição. Meligeni só volta a jogar agora na quinta-feira , diante do italiano Stefano Galvani, no Clube Paineiras do Morumbi.