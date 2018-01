Meligeni vence na estréia na Suécia Fernando Meligeni estreou com vitória no Torneio de Bastad, na Suécia, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Nesta segunda-feira, o tenista brasileiro derrotou o alemão Jens Knippschild por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Mais cinco jogos já foram disputados na primeira rodada do torneio sueco. O espanhol Albert Portas venceu o russo Dmitry Vlasov por 62/ e 6/0, o sueco Andreas Vinciguerra eliminou o argentino Mariano Hood por 6/1 e 6/4, o checo Bohdam Ulirach ganhou do sueco Fredrik Jonsson por 6/3 e 6/4, Johan Settergren (Suécia) derrotou Jacobo Díaz (Espanha) por 6/2 e 6/3 e o marroquino Younes El Aynaoui superou Kalle Fliygt (Suécia) por 6/7 (7/9), 7/6 (7/4) e 6/1.