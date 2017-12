Meligeni vence na estréia no Uruguai Fernando Meligeni estreou com vitória na etapa uruguaia da Copa Ericsson, em Montevidéu. Nesta segunda-feira, o tenista brasileiro derrotou o espanhol Oscar Serrano por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, na segunda rodada do torneio, ele irá enfrentar o vencedor do jogo entre o chileno Adrían García e o espanhol David Ferrer. Recuperado de uma contusão no ombro, que o afastou das quadras por 2 semanas, Meligeni disse ter sentido dificuldade por causa do tempo parado. ?Foi complicado porque fiquei uma semana descansando. Estou bem fisicamente, mas não joguei tudo o que posso. O importante é que ganhei?, revelou o brasileiro, que luta para readquirir a forma. ?Quero jogar o máximo que puder e vencer, para ganhar confiança?, explicou. Nesta terça-feira, acontecem dois duelos entre brasileiros na Copa Ericsson. Flávio Saretta enfrenta Alexandre Simoni e André Sá joga com Ricardo Mello. Outros tenistas do País que estréiam são Daniel Melo, contra o argentino Edgardo Massa, e Francisco Costa, que encara o também argentino Federico Browne.