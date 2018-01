Meligeni vence no Torneio de Atlanta Fernando Meligeni estreou com vitória no Torneio de Atlanta, ao marcar 6/3 e 6/3 no italiano Andrea Gaudenzi. Na próxima rodada, enfrentará o sueco Magnus Gustafsson, que eliminou o alemão Alexander Popp por 6/1 e 7/5. Já André Sá, depois de passar pelo qualificatório, não teve a mesma sorte na chave principal e perdeu para o belga Xavier Malisse por 6/4, 4/6 e 6/2.