Meligeni vence o ídolo Vilas pelo Grand Champions Brasil

Com a camisa de listas que marcou a carreira de Bjorn Borg - réplica que todos os tenistas patrocinados da marca esportiva usaram em Roland Garros em 2001 para homenagear o 20.o aniversário do 6.o título do sueco em Paris - Fernando Meligeni procurou aproveitar todos os momentos em quadra diante de seu ídolo desde os tempos de criança: Guillermo Vilas. Em um jogo repleto de brincadeiras e descontração, disputado na noite desta sexta-feira, Fininho venceu por duplo 6/4 e, com duas vitórias seguidas, mantém o favoritismo para ir a final do Grand Champions Brasil, domingo, no Ginásio do Ibirapuera. Veja também: Primeira 'vítima' de Guga torce por recuperação do brasileiro Faltou categoria no Grand Champions Brasil... Outro invicto é o espanhol Sergi Bruguera que derrotou o português João Cunha-Silva e caminha, ao lado do brasileiro, para a decisão do título do torneio. Mats Wilander - que foi derrotado por Meligeni na primeira rodada - reagiu e venceu o sueco Magnus Larsson por 6/4 e 6/3, enquanto o equatoriano Andrés Gómez, também se reabilitou, e venceu o francês Henri Leconte por 3/6, 6/3 e 10/8. Neste sábado, a partir das 15 horas jogam João Cunha-Silva x Andrés Gómez, Sergi Bruguera x Henri Leconte, Guillermo Vilas x Mats Wilander e Magnus Larsson x Fernando Meligeni. As finais serão domingo pela manhã.